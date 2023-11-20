Спевшая про "украинский Крым" певица получила жесткий удар от России

Спевшая про "украинский Крым" певица получила жесткий удар от России
Джамала. Фото: Britta Pedersen/www.globallookpress.com
Звезда теперь в розыске

Министерство внутренних дел объявило в розыск украинскую исполнительницу Джамалу, спевшую про депортацию крымских татар.

Как стало известно сегодня, 20 ноября, раскритиковавшую воссоединение Крыма с Россией звезда является фигурантом уголовного дела, передает телеканал "360".

В частности, победительница Евровидения-2016 обвиняется в распространении ложных сведений об армии России. Джамала находится в розыске с октября 2023 года. Месяцем позднее в суде приняли решение о заочном аресте.

Напомним, в 2016 году Джамала, представлявшая Украину, одержала победу с песней о депортации крымских татар "1944".

Кстати, после вызвавшего осуждение певицы референдума в Крыму в 2014 году Джамала приезжала в Россию с корпоративами – годом позднее она выступала в Сочи.

Как уточняет SHOT, Джамала обвиняется в распространении ложной информации о ВС России после публикации в соцсетях фейковых событий в Буче в апреле прошлого года. 

В 2023 году Джамала вновь представила Украину на Евровидении. В конце своего номера выкрикнула известный украинский националистический лозунг.

Источник: МВД России ✓ Надежный источник
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