Куда исчезла осудившая СВО украинская звезда "Сватов" Кошмал

Куда исчезла осудившая СВО украинская звезда "Сватов" Кошмал
Фото: Студия Квартал-95
После начала спецоперации актриса напрочь рассорилась с коллегами по сериалу и не собирается больше с ними общаться

Когда в феврале прошлого года началась спецоперация, Анна Кошмал выложила на своей странице фотографию с актерами из сериала "Сваты" и публично открестилась от них за то, что они отказались поддерживать Украину. Она не намерена больше разговаривать ни с кем из них.

Экранная внучка Татьяны Кравченко и Федора Добронравова заверила, что нового сезона сериала никогда не будет, а ее дружба с кинородственниками оказалась ошибкой.

"Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях", – заключила Кошмал.

Еще до этих заявлений Анна не раз намекала коллегам-актерам в социальных сетях на ошибочность их мнения, как она считала. Например, выложила фрагмент сериала, где Добронравов целится в нее из ружья. Не видевший фильм человек без контекста сделает неправильные выводы.

За свои слова и критику Анна Кошмал стала личным врагом своей кинобабушки Татьяны Кравченко. Актриса не понимает, как произошло такое резкое изменение в девушке, с которой они все дружили. "Дедушка" Федор Добронравов и вовсе отказался обсуждать тему, сказав, что не в курсе критики Кошмал на его счет.

Эдуард Радзюкевич, режиссер сериала, назвал поведение актрисы непорядочным, потому что она очень быстро изменила свое мнение в сложившейся ситуации, а не придерживалась его изначально.

В настоящее время Анна Кошмал считает себя украинской актрисой и отказалась от всех проектов российского кинематографа. Вместе с мужем и сыном актриса живет в Киеве, на своей родине.

Недавно мы писали, что артистка Анна Кошмал радостно комментировала взрыв на Крымском мосту.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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