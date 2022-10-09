Смерть ныне вызывает неподдельное веселье у звезд

Звезда популярного телесериала "Сваты" Анна Кошмал, которая сыграла внучку по имени Женя, многократно выкрикивала оскорбления в отношении россиян. Недавно закошмарила в соцсетях коллегу по цеху, россиянку Олесю Железняк за поздравление для президента России.

Но на этом Женечка из "Сватов" не стала останавливаться. Спустя какое-то время она опубликовала скрин своего диалога с мужем – супруг прислал жене кадры со взрывом на Крымском мосту, где в море сорвались два дорожных полотна. Мужчина написал возлюбленной, прикрепив фото со взрывом, что таким образом поздравляет супругу "с первым съемочным днем".

Анну весьма развеселил теракт, который унес жизни по меньшей мере троих гражданских. И на сообщение мужа она отреагировала, послав смеющийся смайл.

Кстати, после начала СВО Кошмал рассорилась с коллегами по "Сватам" – даже с Федором Добронравовым.