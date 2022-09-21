Добронравов впервые ответил Кошмал на резкие выпады в его адрес

Добронравов впервые ответил Кошмал на резкие выпады в его адрес
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артист утверждает, что не понимает, о чем речь

После начала СВО актриса Анна Кошмал из Украины предъявила претензии своим российским коллегам по поводу молчания из-за произошедшего между странами конфликта. Ее обижало, что люди, которых она считала близкими, не поддержали ее в тяжелой ситуации. Артистка заявила, что с того момента бывшие коллеги перестали для нее существовать.

Такое заявление Кошмал сделала еще в самом начале спецоперации. С тех пор ни ее экранная бабушка Татьяна Кравченко, ни дедушка Федор Добронравов не высказывались о произошедшем скандале. 

Несмотря на общественный резонанс конфликта между актерами "Сватов", артист уверяет, что вообще не понимает, о чем идет речь, передает "Телепрограмма". По его словам, о претензиях актрисы к нему он слышит впервые.

"С интернетом я не дружу, ничего в нем не понимаю", – заявил 61-летний актер.

Ранее знакомые сообщали, что свое отношение к происходящему также высказала Татьяна Кравченко, однако подтверждений этому нет. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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