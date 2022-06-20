Артистке больно от того, что стало с ее родиной

Исполнительница роли Валюхи Будько в сериале "Сваты" Татьяна Кравченко впервые с начала спецоперации сделала заявление о происходящем на Украине, уверяет ее знакомый режиссер третьего сезона Эдуард Радзюкевич. Этим он поделился в беседе с прессой.

По его словам, актриса воспринимает все крайне тяжело. Кравченко родилась в Донбассе, а сейчас ей больно смотреть на то, как "фашисткая" Украина оккупировала ее родину.

Ранее актриса, как и ее коллега Федор Добронравов, не высказывались открыто о спецоперации. Сделать публичное заявление их просила Анна Кошмал, которая вместе с ними принимала участие в съемках "Сватов".

Украинская актриса высказывается против военных действий в Донбассе и решений российской власти. Она заявляет, что к коллегам по сериалу испытывала искренние чувства, но своим молчанием о происходящем те "врезали ей пощечину".