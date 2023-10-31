Нетребко после разборок с украинкой пошла мести улицы Европы

Артистку засняли за уборкой дорог

После известных событий прошлого года знаменитая оперная певица Анна Нетребко определила свою судьбу и решила публично откреститься от России. Артистка посчитала, что жизнь в ставшей ей родной Европе привлекает ее значительно больше, поэтому она осудила действия нашей страны. Впрочем, от проблем такая позиция певицу не уберегла.



Недавно в информационном пространстве активно обсуждали публичные разборки артистки с недовольной ее поведением украинкой. Любопытно, что после этого звезда неожиданно выложила в социальные сети фотографию с закованными в наручники руками, а теперь и вовсе отправилась мести европейские улицы.



Впрочем, всему есть объяснение. Изначально конфликт начался из-за того, что Нетребко "посмела" исполнить песни на русском языке, и это привело в бешенство украинскую интернет-пользовательницу. На ее резкий выпад звезда ответила весьма жестко. Появление снимка в наручниках обеспокоило публику, но оказалось только оригинальной рекламой.



Теперь по интернету гуляют кадры с Нетребко, которая старательно убирает европейские улицы, вооружившись огромной метлой. Можно предположить, что с помощью этого атрибута знаменитость будет создавать костюм на Хэллоуин. Как бы там ни было, активное размахивание метлой точно помогло убрать несколько пылинок с ухоженных улиц.



