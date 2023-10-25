"Я в ужасе": Немоляева оценила пение Галкина* на украинском

"Я в ужасе": Немоляева оценила пение Галкина* на украинском
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Артистка не понимает, что происходит с шоуменом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА  

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отреагировала на пение Максима Галкина на одном из концертов на украинском языке. Ранее шоумен решил исполнить песню "Піду втоплюся".

Артистка не понимает, что происходит с супругом Примадонны сегодня – ведь когда-то, до известных всем событий, тот был достаточно уважаемым и приятным человеком.

"Я в ужасе от того, что Максим сегодня делает. Что с ним?!" – недоумевает Немоляева.

С тех пор утекло немало воды. Максим успел наговорить о России и ее жителях немало резких слов – а теперь, считает Немоляева, продолжает это делать, чтобы не задевать чувство собственной гордости. В какой-то степени, уверена Светлана, тот понимает, что вынужден играть определенную роль там, где пытается добиться популярности. 

Звезда "Служебного романа" призналась, что не испытывает к таким персонажам ничего, кроме жалости. Уверена, что из России уехали, главным образом, несчастные люди, которые однажды потеряли собственный ориентир. Иначе бы они и не лишились своей земли.

А ранее на поведение Галкина обратил внимание российский актер Юрий Чернов.

*признан иностранным агентом решением Минюста
Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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