После тревоги в Севастополе над Крымским мостом заметили дым

Регион подвержен регулярным атакам

Третий день подряд в Крыму объявляют воздушную тревогу. Сигнал с призывами к местным жителям спрятаться в укрытие раздался в Севастополе. Позже очевидцы начали сообщать о том, что движение по Крымскому мосту перекрыли – он был окутан дымом.

Воздушная тревога была дважды объявлена в городе 1 ноября. Первые сообщения с подтверждением информации появились рано утром от губернатора Михаила Развозжаева, передает RT.

После этого, около 11 часов утра по мск, снова прозвучала тревога, сообщает телеканал "360". Очевидцы начали сообщать о якобы срабатывании систем ПВО и появившемся густом дыме черного и белого цвета над Крымским мостом.

Аналогичное замечали и в предыдущие дни срабатывания систем оповещения граждан. Губернатор пояснял, что военные задействовали дымовую маскировку для защиты инфраструктурного объекта, передает Радио 1.

Ранее украинцы пригрозили, что уничтожат Крымский мост перед нападением на полуостров.