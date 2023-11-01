После тревоги в Севастополе над Крымским мостом заметили дым

После тревоги в Севастополе над Крымским мостом заметили дым
Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Регион подвержен регулярным атакам

Третий день подряд в Крыму объявляют воздушную тревогу. Сигнал с призывами к местным жителям спрятаться в укрытие раздался в Севастополе. Позже очевидцы начали сообщать о том, что движение по Крымскому мосту перекрыли – он был окутан дымом.

Воздушная тревога была дважды объявлена в городе 1 ноября. Первые сообщения с подтверждением информации появились рано утром от губернатора Михаила Развозжаева, передает RT

После этого, около 11 часов утра по мск, снова прозвучала тревога, сообщает телеканал "360". Очевидцы начали сообщать о якобы срабатывании систем ПВО и появившемся густом дыме черного и белого цвета над Крымским мостом.

Фото: соцсети

Аналогичное замечали и в предыдущие дни срабатывания систем оповещения граждан. Губернатор пояснял, что военные задействовали дымовую маскировку для защиты инфраструктурного объекта, передает Радио 1.

Ранее украинцы пригрозили, что уничтожат Крымский мост перед нападением на полуостров.

Источник: Baza
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