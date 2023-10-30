В Крыму схватили подозреваемого в работе на Киев предателя

Россиянин передавал противнику данные о нашей обороне

Сегодня, 30 октября, стало известно о разоблачении предателя родины, который, по имеющимся данным, передавал украинскому противнику секретные данные о наших оборонительных укреплениях.



Россиянина схватили на территории Крымского полуострова, в городе Севастополь. Кадры задержания публикуют журналисты "Пятого канала".