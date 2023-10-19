Дрон подал сигнал тревоги

Чрезвычайным происшествием обернулось патрулирование американского беспилотника над акваторией Черного моря. Недалеко от Крыма дрон подал сигнал тревоги и стал резко отдаляться от берегов полуострова.

Что конкретно произошло в небе около российской границы, пока остается неизвестным. БПЛА после длительного разведывательного полета успел передать информацию лишь о потере связи.

По данным телеграмм-канала SHOT, из-за ЧП беспилотный летательный-аппарат направился в сторону одной из военных баз Североатлантического альянса. БПЛА данного типа регулярно летают в акватории Черного моря и ведут разведку около Крыма.

Не исключено, что американский дрон резко удалился от российской границы, чтобы избежать перехвата. Недавно глава России сообщил, что акваторию Черного моря на постоянной основе начнут патрулировать ВКС РФ. Владимир Путин подчеркнул, что к дежурству приступают самолеты МиГ-31, оснащенные ракетами "Кинжал".

Известно, что США с помощью беспилотников ведут разведку вдоль российских границ, в том числе, около Крыма для поддержки преступного киевского режима. Однако, как мы сообщали ранее, Вашингтон умудрился крупно подставить свою марионетку Владимира Зеленского.