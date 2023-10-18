В Киеве заявили о скорой заморозке СВО

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Боевые действия в зоне СВО будут практически полностью прекращены уже в конце осени 2023 года, считает экс-советник Леонида Кучмы.
Политик считает, что до заморозки конфликта остается примерно пара недель. А в ноябре боевые действия будут заморожены. При этом все заявления Рустема Умерова, занимающего пост главы Минобороны Украины, о наступлении осенью, не имеют ничего общего с реальностью.
Сам Умеров является лишь случайной фигурой на таком посту – человек, не обладающей ни граммом релевантного опыта. Поэтому полагаться на его заявления о сценарии боевого конфликта в высшей степени наивно, указал бывший советник Кучмы.
Напомним, украинские войска уже пятый месяц пытаются организовать контрнаступление и прорвать оборонительную линию ВС России за счет подготовленных НАТО войск и западной военной техники.
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