Украинская армия не справляется

Боевые действия в зоне СВО будут практически полностью прекращены уже в конце осени 2023 года, считает экс-советник Леонида Кучмы.

Политик считает, что до заморозки конфликта остается примерно пара недель. А в ноябре боевые действия будут заморожены. При этом все заявления Рустема Умерова, занимающего пост главы Минобороны Украины, о наступлении осенью, не имеют ничего общего с реальностью.

Сам Умеров является лишь случайной фигурой на таком посту – человек, не обладающей ни граммом релевантного опыта. Поэтому полагаться на его заявления о сценарии боевого конфликта в высшей степени наивно, указал бывший советник Кучмы.

Напомним, украинские войска уже пятый месяц пытаются организовать контрнаступление и прорвать оборонительную линию ВС России за счет подготовленных НАТО войск и западной военной техники.