Все пропало: Вашингтон крупно подставил Киев

Дальнобойные ракеты оказались просроченными

Украина утверждает, что уже начала применять американские ракеты ATACMS в зоне боевых действий. Новость подтвердил Владимир Зеленский, который подчеркнул, что с этим вооружением удается поражать цели "очень точно". Однако, по данным зарубежных СМИ, в действительности Вашингтон крупно подставил Киев с передачей боеприпасов.

Как пишет Forbes, армейский тактический ракетный комплекс M39 производится с 1990-х годов. У американцев в арсенале с тех времен накопилось более сотни снарядов – и все пропали по сроку эксплуатации, отмечает URA.RU. Предположительно, просроченные ракеты и были отправлены на Украину после проверки состояния двигателей.

"Администрация Байдена подчеркнула, что США поставят Украине ATACMS "не рискуя нашей военной боеготовностью". Похоже, это означает, что M39 с истекшим или почти истекшим сроком годности имеют право на передачу", – указывается в статье.

Журналисты указывают, что американские ракеты "могут снести с аэродромов целые вертолетные полки и пробить конвои снабжения и батареи ПВО". Однако у них есть и слабое место: боеприпас при срабатывании даже в случае самого точного удара вряд ли пробьет танковую броню, сообщает Общественная служба новостей.

Как сообщалось ранее, впервые ATACMS были запущены украинскими военными на прошлой неделе. Удары совершили по Бердянску.