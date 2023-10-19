Все пропало: Вашингтон крупно подставил Киев

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Украина утверждает, что уже начала применять американские ракеты ATACMS в зоне боевых действий. Новость подтвердил Владимир Зеленский, который подчеркнул, что с этим вооружением удается поражать цели "очень точно". Однако, по данным зарубежных СМИ, в действительности Вашингтон крупно подставил Киев с передачей боеприпасов.
Как пишет Forbes, армейский тактический ракетный комплекс M39 производится с 1990-х годов. У американцев в арсенале с тех времен накопилось более сотни снарядов – и все пропали по сроку эксплуатации, отмечает URA.RU. Предположительно, просроченные ракеты и были отправлены на Украину после проверки состояния двигателей.
"Администрация Байдена подчеркнула, что США поставят Украине ATACMS "не рискуя нашей военной боеготовностью". Похоже, это означает, что M39 с истекшим или почти истекшим сроком годности имеют право на передачу", – указывается в статье.
Журналисты указывают, что американские ракеты "могут снести с аэродромов целые вертолетные полки и пробить конвои снабжения и батареи ПВО". Однако у них есть и слабое место: боеприпас при срабатывании даже в случае самого точного удара вряд ли пробьет танковую броню, сообщает Общественная служба новостей.
Как сообщалось ранее, впервые ATACMS были запущены украинскими военными на прошлой неделе. Удары совершили по Бердянску.
Российский лидер поделился важной информацией
Заявление продюсера пролило свет на скандал