Объекты могут стать законной целью

Ситуация на международной арене обостряется практически каждый день. Вспыхивают новые конфликты, противостояние между странами усиливается. При этом во многих обострениях хорошо заметны уши Запада. В частности, западные государства повадились использовать космические спутники в своих корыстных и воинственных целях.



В главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны подчеркнули, что Россия внимательно наблюдает за развитием событий в этой сфере. Как отметил руководитель отдела по вопросам контроля над вооружениями Владимир Ермаков, при необходимости Москва может дать достойный ответ на "космическую" агрессию недружественных государств. Об этом сообщает телеканал "360".



Как добавляет информационный ресурс "Свободная пресса", высокопоставленный дипломат подчеркнул, что гражданские спутники, которые на самом деле активно используются для решения военных задач, могут стать "законной целью" для Вооруженных сил России.



Таким образом, при необходимости наши военные легко смогут уничтожить "квазигражданские спутники", которые станут законной мишенью и будут стерты с лица земли и космических пространств.



К слову, ранее Украину жестко осадили после скандала вокруг Starlink.

