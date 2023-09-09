Маск жестко осадил Украину после скандала вокруг Starlink

Маск жестко осадил Украину после скандала вокруг Starlink
Фото: www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Бизнесмен расставил все точки над i

Американские СМИ минувшим летом сообщили, что бизнесмен Илон Маск отказался предоставить украинцам доступ к спутниковой связи Starlink вблизи Крыма. На это он пошел из-за того, что Киев намеревался использовать ее для атак на полуостров и расположенные поблизости корабли Черноморского флота России. После этого разгорелся скандал.

Украинцы начали обвинять Маска в том, что он мешает ВСУ одержать победу в конфронтации с Россией. В итоге бизнесмену пришлось прокомментировать сложившуюся ситуацию – и сделал он это в довольно жестком ключе, осадив возмущенных представителей Украины. 

На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокировано в России) он указал, что Starlink является гражданской системой связи. Он подчеркнул, что в условиях обслуживания это прописано четко и прозрачно, а Киев требовал от них то, что абсолютно запрещено.

"Ни я, ни кто-либо в SpaseX ни разу не обещал покрытие связи в пределах Крыма", – написал Маск.

Также он заявил, что компания строит специальную систему Starshield для правительства США, но снимает с себя всю степень ответственности за последствия, поскольку обслуживать ее будет американское правительство. А в вопросе Starlink именно они несут ответственность за миллионы пользователей.

Ранее украинцы заявили, что Россия научилась глушить спутники Starlink в космосе.

Источник: X ✓ Надежный источник
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