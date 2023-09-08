Почему Илон Маск отказался активировать Starlink для атаки флота России

Бизнесмен внес ясность в нашумевшую новость

На днях информационное пространство разорвали новости о том, что известный американский бизнесмен Илон Маск якобы заблокировал украинским боевикам доступ к сервису Starlink у Крымского полуострова в 2022-м году.



Как сообщает информационный ресурс URA.RU, Маск решил лично прокомментировать резонансные новости.



Бизнесмен заявил, что не блокировал сервис, однако ответил отказом на запрос киевских властей по поводу экстренной активации Starlink, передает телеканал "360".



Как отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей", американец принял такое решение, так как действительно опасался, что незалежные нападут на Черноморский флот, который стоял на якоре в Севастополе. Бизнесмен не пожелал стать соучастником атаки.

