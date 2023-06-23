Мама Илона Маска запретила сыну драться с Цукербергом

Мама Илона Маска запретила сыну драться с Цукербергом
Илон Маск. Фото: Kim Shiflett/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родительница считает излишним выяснять отношения на кулаках

Жители многих стран с нетерпением ждали боя знаменитого американского миллиардера Илона Маска с не менее известным бизнесменом Марком Цукербергом. Однако, судя по всему, эпичное сражение не состоится. По крайней мере, мама Маска категорически против таких разборок.

Склока между двумя именитыми американцами произошла на фоне заявления Цукерберга о планах запустить сервис, который составит конкуренцию Twitter*. Такие намерения вызвали негодование у Маска, и бизнесмен пригласил конкурента помериться силами на ринге.

Руководитель корпорации Meta* не испугался вызова со стороны Маска и лаконично предложил ему выбрать локацию. Миллиардеры договорились разрешить конфликтную ситуацию, устроив драку в клетке. Бой знаменитых американцев должен был пройти в Лас-Вегасе. Однако тут в дело вмешалась родительница Маска.

Мэй Маск подчеркнула, что разборки можно устраивать только на словах. Никаких драк бывшая модель не допустит. По мнению американки, победу одержит тот, кто "окажется смешнее". Мэй считает, что бизнесменам стоит посоревноваться в остроумии, а не лупить друг друга.


*ресурс заблокирован на территории Российской Федерации

*запрещенная в России экстремистская организация


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