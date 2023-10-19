Известный певец надругался над флагом Украины на концерте

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Выступление представителя Финляндии на "Евровидении-2023" обернулось грандиозным скандалом. Käärijä во время конкурса активно водил дружбу с украинцами, нежно обнимался с украинской группой и признавался в огромной любви Верке Сердючке. Но уже спустя несколько месяцев внезапно изменил своему поведению.
Во время концерта один из поклонников решил устроить провокацию – он бросил в исполнителя украинский флаг, замотав внутри какой-то тяжелый предмет, чтобы лучше летело. Подобное в последнее время стало распространенной тенденцией на Западе – зрители ради развлечения бросают различные предметы в исполнителей, стараясь попасть им в голову.
Финну такое поведение не понравилось. Он поинтересовался, кто сделал это и публично отчитал этого человека, отметив, что бросать предметы на сцену не круто. После он швырнул флаг подальше – подобный жест украинцы расценили как надругательство над символом Украины.
В Сети разгорелся ожесточенный спор. Люди начали оскорблять его в социальных сетях и угрожать расправой. Подобного артист не ожидал и поспешил оправдаться, чтобы остудить общественный пыл.
"Я думал это флаг Швеции. Это моя вина! Очень грустно, что люди теперь ненавидят меня из-за недоразумения", – указал финский певец.
При этом украинцы не верят, что знаменитость говорит правду и продолжают травить его за поступок.
Ранее Мадонна завернулась в украинский флаг на своем концерте.
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