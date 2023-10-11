У Дайнеко случилась истерика во время патриотического концерта

У Дайнеко случилась истерика во время патриотического концерта
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда не смогла справиться с эмоциями

Певица Виктория Дайнеко поддержала российскую спецоперацию на Украине. Теперь она активно выступает со своими концертами в зоне СВО и военных госпиталях, чтобы поднять дух солдат. Однако не все проиходит гладко, артистка призналась, что тяжело переносит такие мероприятия.

В беседе с "Пятым каналом" Дайнеко рассказала, что во время одного такого патриотического концерта у нее случилась настоящая истерика. Она никак не могла заставить себя выйти на сцену из-за накативших чувств. 

"Поначалу мне было совсем тяжело, конечно, и я ревела в гримерке", – призналась звезда.

Тем не менее, ей удавалось найти в себе силы спеть перед пострадавшими солдатами, хотя это было очень непросто. Со временем она научилась сдерживать свои порывы и давать концерты в госпиталях стало легче.

Артистка призналась, что сперва она комплексовала петь перед участниками спецоперации из-за своего репертуара. Она не исполняет композиции о победе, о том как тяжело бывает в бою. В основном на сцену Дайнеко выходит с песнями о девичьей любви.

Ранее знаменитость угодила в скандал из-за украинского флага.

Источник: Пятый канал
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