К спящей Дайнеко в номер вломился пьяный незнакомец

Певица напугана и ошарашена от случившегося

На днях российская певица Виктория Дайнеко посетила Якутск с концертом. Артистка поселилась в популярном в городе отеле "Азимут". Оттуда звезда выкладывала фото в соцсетях и рассказывала поклонникам о предстоящем шоу, а затем делилась кадрами с самого концерта. Но после выступлением с ней случилось нечто страшное.

Ночью в номер спящей Виктории Дайнеко вломился незнакомец и похозяйничал там. Он оставил в номере тару из-под выпивки и намусорил. При этом сама певица спала и ничего не заметила. Она поняла все только под утро. Звезда была ошарашена случившимся. Она рассказала о произошедшем в своем аккаунте.

"Проснулась я утром в номере в Якутске и вижу это и вот это, – певица указала на стакан на столице с содержимым, похожим на алкоголь, а еще банку пива на полу и другой мусор", – пожаловалась Дайнеко.

Оказывается, незнакомцем был помощник организатора концерта, который находился на тот момент в нетрезвом виде. Он попросил ключи от номера Виктории Дайнеко на ресепшене и спокойно зашел к ней.

Певица сама определелила нарушителя: она узнала его по сумке, которую тот оставил под дверью. Почему сотрудники отеля отдали ему ключи, остается загадкой. Виктория Дайнеко написала заявление в полицию и теперь ждет решения.