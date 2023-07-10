К спящей Дайнеко в номер вломился пьяный незнакомец

К спящей Дайнеко в номер вломился пьяный незнакомец
Виктория Дайнеко. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица напугана и ошарашена от случившегося

На днях российская певица Виктория Дайнеко посетила Якутск с концертом. Артистка поселилась в популярном в городе отеле "Азимут". Оттуда звезда выкладывала фото в соцсетях и рассказывала поклонникам о предстоящем шоу, а затем делилась кадрами с самого концерта. Но после выступлением с ней случилось нечто страшное.

Ночью в номер спящей Виктории Дайнеко вломился незнакомец и похозяйничал там. Он оставил в номере тару из-под выпивки и намусорил. При этом сама певица спала и ничего не заметила. Она поняла все только под утро. Звезда была ошарашена случившимся. Она рассказала о произошедшем в своем аккаунте.

"Проснулась я утром в номере в Якутске и вижу это и вот это, – певица указала на стакан на столице с содержимым, похожим на алкоголь, а еще банку пива на полу и другой мусор", – пожаловалась Дайнеко. 

Оказывается, незнакомцем был помощник организатора концерта, который находился на тот момент в нетрезвом виде. Он попросил ключи от номера Виктории Дайнеко на ресепшене и спокойно зашел к ней. 

Певица сама определелила нарушителя: она узнала его по сумке, которую тот оставил под дверью. Почему сотрудники отеля отдали ему ключи, остается загадкой. Виктория Дайнеко написала заявление в полицию и теперь ждет решения.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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