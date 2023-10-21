Люди в ужасе от действий Киева

За многие месяцы, что длится конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, не только эксперты, но и простые граждане хорошо поняли, чего стоят нынешние руководители киевского режима. При этом людей искренне поражает уровень наглости, с которым действуют руководители Незалежной. Очередная выходка тамошнего президента Владимира Зеленского привела в шок интернет-пользователей.



Для многих уже очевидно, что Украина – отыгранная карта. Однако несмотря на реальность, украинский лидер Зеленский продолжает артачиться и отказывается менять заезженную пластинку. Недавно он снова, как зомби, объявил, что Украине нужна поддержка Запада и это обеспечит ей "успехи на фронте". Такая неадекватная выходка взбесила людей.

"Такой наглости еще не видели", "Нужно отказаться от финансирования Украины – это отмывание денег для политиков!", "Очнитесь, подумайте о своем народе и договоритесь, наконец, о мире", "Хватит финансировать Украину", – пишут взбешенные люди.

К слову, ранее стало известно, что происходит с политиками после "проклятого рукопожатия" Зеленского.

