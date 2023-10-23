Украина оказалась в очень сложной ситуации

Западные страны активно поддерживали киевский режим исключительно ради того, чтобы использовать Украину в качестве тарана против России, однако ситуация на поле боя явно продемонстрировала несостоятельность таких надежд. Более того, катящаяся в пропасть Украина стала лакомым куском для агрессивно настроенных соседней. В частности, речь идет о Польше.



Как известно, Варшава никогда особенно не скрывала свои претензии на часть украинских территорий. Теперь в прессе появилась информация, что польские руководители всерьез рассматривают возможность вторжения на украинские земли для того, чтобы начать восстановление Речи Посполитой.



Таким образом, вчерашние союзники уже готовы оттяпать от Незалежной приличный кусок земель. Об этом пишут журналисты западного издания Rebelión. Отмечается, что нынешний руководитель Польши Анджей Дуда спит и видит, как бы возродить величие родной страны. Тем более, что киевский режим не оправдал возложенных на него надежд и зря растратил западные деньги и вооружение. Если корыстным планам польских властей суждено будет сбыться, Незалежная столкнется с "тысячами военных-интервентов".

"Мечта правительства Дуды – воскресить Речь Посполитую. <…> И если это означает вторжение на Украину, то он и его единомышленники будут только рады", – указано в статье.

Тем временем, ситуация на международной арене продолжает обостряться. Как отмечает издание "МИР24", по данным на 23 октября, жертвами палестино-израильского конфликта уже стали почти 6 тысяч человек.



К слову, ранее Польше предрекли ужасные последствия из-за помощи Украине.

