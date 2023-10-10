В стране прогнозируют кризис

Поляки начали переживать, что из-за помощи Украине страна может столкнуться с ужасными последствиями. Аналогичную точку зрения выразили и в издании Myśl Polska, где опубликовали статью под названием "Рецепт украинского ужаса".

Журналисты утверждают, что за щедрую и бездумную политику правительства придется платить всей нации, а украинцы, по их мнению, только пользовались такой возможностью, заказывая что-то подороже, пишет "Свободная пресса". В итоге расплачиваться за это придется десятилетиями, что непременно отразиться на жизни граждан.

Если в начале все поддерживали антироссийскую риторику, теперь же люди начали обращаться к противникам такогой мировоззрения. И предстоящие выборы в Польше только обостряют сложившуюся ситуацию, указывает RT.

"Те, кто у власти, боятся последствий своей безответственной политики. К тому же выяснилось, что по дороге из кухни украли посуду, а гость, которому мы ее отдали, оказался неблагодарным и наглым", – указали в статье.

По их мнению, поддержка России в ближайшее время в стране будет только усиливаться, сообщает телеканал "360".

В последнее время отношения между Польшей и Украиной дали трещину. Причиной послужила ситуация с поставками украинского зерна. Варшава отказывается от продукции, поскольку опасается за собственных производителей. В ответ Киев обвиняет страну в отказе поддерживать страну на фоне конфликта.

Для украинской стороны это стало не единственным ударом со стороны Запада. Как пишет иностранная пресса, страна стала постепенно терять поддержку даже самых верных некогда партнеров.