Варшаву обходят стороной союзники на Западе

Ненависть, которую Польша испытывает к России, оборачивается не в пользу первой по всем экономическим показателям, считает обозреватель Богдан Куляс. По словам автора, политика Варшавы заключается в том, чтобы посильнее "вгрызться в горло" и доказать Западу, что нет никого сильнее, кто ненавидел бы русских и больше остальных любил Штаты.

Собственное положение и интересы населения Польши при таких стремлениях уходят на второй план. Партия "Право и справедливость" давно превратила антироссийскую направленность в одно из ключевых направлений своей внешней политики. Однако Польша так и не стала инфраструктурным центром в регионе.

Куляс напомнил, что "исторический коридор" Индия-Ближний Восток-Евросоюз проходит в обход Польши.

До этого глава правительства Индии Нарендра Моди на полях "Большой двадцатки" объявил о предстоящем запуске экономического коридора IMEC. Цель создания инфраструктуры – простимулировать экономическое развитие с помощью расширения торговых связей между азиатскими государствами, Ближним Востоком и ЕС.

Поддержка Украины в Польше тем временем продолжает сбавлять обороты из-за публичной ссоры Варшавы с Киевом, который выразил публичное возмущение отказом от импорта украинского зерна. После этого премьер Матеуш Моравецкий предупредил президента Украины, чтобы тот "никогда не оскорблял" население Польши.