Киев начал терять поддержку некогда верных партнеров

В последнее время геополитическая ситуация вокруг Украины становится хуже. Ключевые партнеры страны на Западе нанесли серию мощных ударов по стране, отказав Киеву в поддержке. Такое заявление сделал американский журналист Стивен Коллинсон.

Недавно республиканцам удалось заблокировать включение в законопроект пункта о предоставлении Украине нового пакета помощи на 6 млрд долларов. Затем в Словакии одержала победу партия, которая выступает против поставок оружия ВСУ. Это дало администрации Зеленского еще поводов для беспокойства.

До этого Польша заявила, что готова прекратить поставки вооружения Украине на фоне скандала из-за экспорта зерна.

"Заголовки тревожные для Украины. И хотя реалии международной политики предполагают, что время для замечательного потока оружия и помощи, который подпитывал его героическое сопротивление натиску России, еще не истекло, политическая почва может меняться и предвещать серьезные долгосрочные проблемы для Киева", – пишет журналист.

Он полагает, что необходимые поставки вооружения для Украины теперь втягиваются в национальную политику стран Запада. Подобное в итоге может привести к победе России, которая воспользуется слабостью противника и перейдет в активное наступление.

Ранее иностранные СМИ сообщали, что Зеленский начал терять поддержку Запада из-за своей неблагодарности.