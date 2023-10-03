ВСУ ударили по российскому региону запрещенным оружием

Глава области рассказал о последствиях

Украинские войска обстреляли Климово в западной части Брянской области в ночь на 3 октября - главы региона Александр Богомаз, указывает, что ВСУ применили кассетные боеприпасы.

По предварительной информации, обстрелы обошлись без жертв. Ряд жилых участков с хозяйственными постройками получили повреждения, передает "Радио 1".

Губернатор Брянской области ранее уточнил, что украинский БПЛА самолетного типа был уничтожен над регионом – в Министерстве обороны указали, что беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны примерно в 23:30 по МСК.

На месте работают экстренные службы, уточняет телеканал "360".

Региональные власти регулярно сообщают об обстрелах со стороны ВСУ. До этого в ночь на 30 сентября украинские войска обстреляли поселок Погар в том же регионе, нарушив электроснабжение.

Как указывает "Общественная служба новостей", украинская сторона проводит дистанционное минирование кассетными снарядами населенных пунктов в Луганской области на линии боевого соприкосновения.

Ранее мы писали об атаке украинской диверсионной группы в Брянской области.