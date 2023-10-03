ВСУ ударили по российскому региону запрещенным оружием

ВСУ ударили по российскому региону запрещенным оружием
Kevin Payne/www.globallookpress.com
Глава области рассказал о последствиях

Украинские войска обстреляли Климово в западной части Брянской области в ночь на 3 октября - главы региона Александр Богомаз, указывает, что ВСУ применили кассетные боеприпасы.

По предварительной информации, обстрелы обошлись без жертв. Ряд жилых участков с хозяйственными постройками получили повреждения, передает "Радио 1".

Губернатор Брянской области ранее уточнил, что украинский БПЛА самолетного типа был уничтожен над регионом – в Министерстве обороны указали, что беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны примерно в 23:30 по МСК.

На месте работают экстренные службы, уточняет телеканал "360".

Региональные власти регулярно сообщают об обстрелах со стороны ВСУ. До этого в ночь на 30 сентября украинские войска обстреляли поселок Погар в том же регионе, нарушив электроснабжение.

Как указывает "Общественная служба новостей", украинская сторона проводит дистанционное минирование кассетными снарядами населенных пунктов в Луганской области на линии боевого соприкосновения.

Ранее мы писали об атаке украинской диверсионной группы в Брянской области.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

По Украине нанесли серию мощных ударов со стороны Запада

Киев начал терять поддержку некогда верных партнеров

Угнавшего Ми-8 российского солдата приказали ликвидировать

Официального подтверждения информации нет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей