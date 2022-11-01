Убивают даже медиков: раскрыта "подлая тактика" ВСУ при ракетном обстреле

Убивают даже медиков: раскрыта "подлая тактика" ВСУ при ракетном обстреле
Sgt. Eliezer Melendez/www.globallookpress.com
С человечностью у украинского командования нет проблем ввиду ее полного отсутствия

Военный эксперт Алексей Суконкин объяснил, по какой схеме вооруженные силы Украины действуют против противника, где российские войска проводят специальную военную операцию.

ВСУ изначально атакует гражданские позиции с помощью управляемых реактивных ракет GMLRS, которыми обстреливает мирных из поставляемых Соединенными Штатами РСЗО. Ракета оснащена осколочно-фугасной частью, поэтому объект подвергается самому масштабному разрушению. Но на этом не все: после начала спасательных работ, когда на месте оказываются медики с пожарными, ВСУ наносят еще один боевой припас – с кассетной боевой частью. Какие последствия, можно представить.

Суконкин подчеркнул, что прекрасно знаком со случаями, когда на месте погибали все до единого – и спасатели, и выехавшие медработники.

Любопытно, что каждое применение ракетных систем залпового огня генштабом ВСУ всегда согласовывается с американцами.

Ранее о тактике украинских боевиков на поле боя раскрыл военнослужащий из Донецкой Народной республики.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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