Информацией поделился вернувшийся из плена военный ДНР

Российские бойцы продолжают проводить специальную военную операцию по демилитаризации украинского государства. Местные боевики вместе с наемниками стараются сделать все для того, чтобы достичь успехов, о которых можно будет отчитаться перед западными кураторами. Выяснилось, что они кардинально изменили тактику ведения боя.



Такой информацией поделился возвращенный из плена донецкий сержант Алексей Шалыгин, передает телеканал "360".

Военнослужащий рассказал, что теперь украинские боевики все чаще перемещаются на джипах с пулеметами, быстро проводят обстрел российских позиций, а затем в зону боевых действий заскакивают диверсанты-разведчики и хватают людей в плен либо вырезают на месте.

"Вот это так у них началось, наскоками", – сообщил военный, его слова приводит интернет-издание РИА ФАН.

Дончанин рассказал, что все боевики хорошо оснащены: у них были рации, шлемы. При подходе к нашим позициям били пулеметами, затем минометами, а после этого продвигались вглубь зоны боевых действий.