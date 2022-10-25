Президент Германии впервые прибыл в Киев после старта СВО

Сегодня, 25 октября, стало известно, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер приехал на территорию украинского государства впервые после старта спецоперации по демилитаризации Незалежной. По прибытию в Киев политик получил необычный подарок, который содержал вполне прямой намек.



Так, высокопоставленному немцу вручили пышный букет ирисов. Цветы стали символом систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые киевский режим продолжает выпрашивать у немецкого государства.

Штайнмайер приехал в столицу Незалежной на поезде украинских железных дорог. В пресс-службе данной организации прямо указали, что любовь к ирисам у Киева и Берлина "общая, что поделаешь".

Пока европейские гости посещают Киев, на территории освобожденных регионов продолжают происходить страшные террористические атаки. Сегодня в многострадальном Мелитополе подорвался автомобиль. По последним данным, пострадали пять мирных жителей, сообщает "Пятый канал".