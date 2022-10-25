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Ни для кого не секрет, что Вооруженные силы Украины давно укреплены иностранными вояками, которые с особым ожесточением ведут боевые действия против российской армии. Один из наших бойцов рассказал журналистам, зачем киевскому режиму понадобилось огромное число наемников.
На самом деле, все оказалось достаточно просто. Как известно, западные страны активно поддерживают украинские власти мощным вооружением. Однако незалежным военнослужащим сложно работать с оружием Североатлантического альянса. Именно поэтому иностранных боевиков с особым рвением привлекают к военным действиям – в основном, как раз они используют западное оружие или активно обучают этому искусству своих украинских подельников.
Российский боец с позывным "Межа" отметил, что противник весьма профессионально работает на иностранном вооружении, в частности, на печально известных американских установках HIMARS. Судя по всему, именно иностранные наемники контролируют эффективность использования западного оружия.
Эксперт не верит, что украинцы могут решиться на это
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