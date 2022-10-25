ВСУ не оставляют попытки прорваться за линию обороны

На нескольких точках фронта продолжаются ожесточенные бои. Наши войска держат глухую оборону, однако Вооруженные силы Украины продолжают атаки в надежде пробить бреши. Последними новостями с поля боя в Луганской народной республике поделился полковник местной полиции Виталий Киселев.



Военный ЛНР сообщил, что украинские боевики предприняли крупномасштабную атаку на наши войска в попытке прорваться в Кременную. Однако армия России нанесла сокрушительный удар по всушникам и отбросила их на занятые ранее позиции.

При этом Киселев подчеркнул, что в ближайшее время противник обязательно предпримет новые попытки прорыва. Впрочем, рассчитывать на успех украинцам не приходится – линия обороны в районе Сватово и Кременной "слажена по уму" – враг не пройдет.

"Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории", – сообщил представитель народной республики.

Киселев добавил, что в результате атаки было уничтожено десять единиц военной техники противника, также украинцы понесли большие потери в живой силе.