Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
На нескольких точках фронта продолжаются ожесточенные бои. Наши войска держат глухую оборону, однако Вооруженные силы Украины продолжают атаки в надежде пробить бреши. Последними новостями с поля боя в Луганской народной республике поделился полковник местной полиции Виталий Киселев.
Военный ЛНР сообщил, что украинские боевики предприняли крупномасштабную атаку на наши войска в попытке прорваться в Кременную. Однако армия России нанесла сокрушительный удар по всушникам и отбросила их на занятые ранее позиции.
При этом Киселев подчеркнул, что в ближайшее время противник обязательно предпримет новые попытки прорыва. Впрочем, рассчитывать на успех украинцам не приходится – линия обороны в районе Сватово и Кременной "слажена по уму" – враг не пройдет.
"Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории", – сообщил представитель народной республики.
Киселев добавил, что в результате атаки было уничтожено десять единиц военной техники противника, также украинцы понесли большие потери в живой силе.
Эксперт не верит, что украинцы могут решиться на это
Херсонское направление остается горячей точкой