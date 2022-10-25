Сокрушительный удар: украинские боевики пошли в атаку на ЛНР

Сокрушительный удар: украинские боевики пошли в атаку на ЛНР
Фото: www.unsplash.com
ВСУ не оставляют попытки прорваться за линию обороны

На нескольких точках фронта продолжаются ожесточенные бои. Наши войска держат глухую оборону, однако Вооруженные силы Украины продолжают атаки в надежде пробить бреши. Последними новостями с поля боя в Луганской народной республике поделился полковник местной полиции Виталий Киселев.

Военный ЛНР сообщил, что украинские боевики предприняли крупномасштабную атаку на наши войска в попытке прорваться в Кременную. Однако армия России нанесла сокрушительный удар по всушникам и отбросила их на занятые ранее позиции.

При этом Киселев подчеркнул, что в ближайшее время противник обязательно предпримет новые попытки прорыва. Впрочем, рассчитывать на успех украинцам не приходится – линия обороны в районе Сватово и Кременной "слажена по уму" – враг не пройдет.

"Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории", – сообщил представитель народной республики.

Киселев добавил, что в результате атаки было уничтожено десять единиц военной техники противника, также украинцы понесли большие потери в живой силе.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Последствия слишком серьезные": физик-ядерщик разгромил идею Украины о "грязной бомбе"

Эксперт не верит, что украинцы могут решиться на это

Зашли с реки: украинские войска бросились на прорыв линии обороны Херсона

Херсонское направление остается горячей точкой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей