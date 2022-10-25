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Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на первом парламентском саммите Международной Крымской платформы в Загребе, призвал распространить ее действие и на другие регионы. К примеру, Приднестровье, Абхазию и Курилы. Об этом сообщает РБК.
Зеленский считает, что организованная Киевом "Крымская платформа", созданная для разработки механизмов возвращения полуострова в состав Украины, должна дать старт созданию и других аналогичных площадок.
По его мнению, это поможет ослабить российское влияние в Приднестровье, Абхазии, а также отдать Японии "северные территории".
Всего на первый саммит "Крымской платформы", созванный в прошлом году, приехали представители 46 стран и организаций. В России, в свою очередь, мероприятие назвали "шабашем".
Эксперт не верит, что украинцы могут решиться на это
Херсонское направление остается горячей точкой