Зеленский предложил Западу отнять у России один важный регион - и это не Крым

Зеленский предложил Западу отнять у России один важный регион - и это не Крым
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
В Киеве придумали новый план действий

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на первом парламентском саммите Международной Крымской платформы в Загребе, призвал распространить ее действие и на другие регионы. К примеру, Приднестровье, Абхазию и Курилы. Об этом сообщает РБК. 

Зеленский считает, что организованная Киевом "Крымская платформа", созданная для разработки механизмов возвращения полуострова в состав Украины, должна дать старт созданию и других аналогичных площадок. 

По его мнению, это поможет ослабить российское влияние в Приднестровье, Абхазии, а также отдать Японии "северные территории". 

Всего на первый саммит "Крымской платформы", созванный в прошлом году, приехали представители 46 стран и организаций. В России, в свою очередь, мероприятие назвали "шабашем".

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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