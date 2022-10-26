Незалежная боится потерять главного наставника

Киевские власти, очевидно, готовы продолжать боевые действия и придерживаться воинственной риторики только в случае твердой поддержки со стороны коллективного Запада. На этом фоне сигнал, который Соединенные Штаты Америки направили российскому лидеру Владимиру Путину, вызвал большой переполох на Банковой.



Речь идет о письме американских конгрессменов на имя главнокомандующего США Джо Байдена, напоминает телеканал "360". В этом послании обеспокоенные политики призвали президента начать переговорный процесс с Москвой для того, чтобы урегулировать конфликт. Спустя некоторое время демократы отозвали письмо.

В Киеве уверены, что данное послание является "обнадеживающим сигналом для Путина". Такое мнение выразил один высокопоставленный украинец, пожелавший остаться безымянным, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".

Отмечается, что киевская администрация очень боится остаться без финансовой и военной помощи со стороны Вашингтона. Раздрай между республиканцами и демократами может переключить внимание Белого дома на внутренние дела, а также вовлечь Киев в происходящее, передает телеканал RT.