Польша обозначила одно условие отказа Запада помогать Украине

Польша обозначила одно условие отказа Запада помогать Украине
Фото: www.unsplash.com
Совсем скоро в ситуации может наступить перелом

Как известно, западная поддержка играет решающую роль в продолжении Киевом конфликта. Однако уже вскоре ситуация может резко измениться. С любопытным заявлением на этот счет выступил польский парламентарий Павел Коваль.

Бывший замруководителя местного МИД подчеркнул, что падение температуры в квартирах изнеженных европейцев способно стремительно изменить политику Евросоюза, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Поляк напомнил, что главная причина продолжения конфликта – активная поддержка со стороны западных государств. Однако падение зимой комфортной температуры в домах даже на два-три градуса резко изменит расстановку приоритетов в еврообъединении, передает мысли Коваля издание РИА ФАН.

При этом, по мнению высокопоставленного представителя Варшавы, в первую очередь, на внутреннюю политику переориентируются Франция и Германия, отмечает телеканал "360". Поляк подчеркнул, что французы и немцы привыкли жить в комфорте и не станут терпеть неудобства из-за какой-то Украины.

Источник: Interia ✓ Надежный источник
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