В самое ближайшее время незалежные могут пойти в атаку

Ситуация в нескольких зонах на украинском фронте остается весьма тревожной. Так, вызывающие беспокойство новости пришли с Запорожского направления. О действиях украинских вояк рассказал представитель местной администрации Владимир Рогов.



Высокопоставленный госслужащий сообщил, что Вооруженные силы Украины приступили к массовой перегруппировке боевиков и в самое ближайшее время планируют нанести массированный удар по региону.

В первую очередь, в зоне риска находятся такие стратегически важные населенные пункты, как Васильевка и Пологи. Тревожными новостями представитель главного совета запорожской администрации поделился в эфире "Соловьев Live".

Рогов добавил, что в настоящее время продолжаются артиллерийские дуэли, украинские соединения ведут масштабную перегруппировку. Сейчас основные силы противника сконцентрированы в районах Орехово и Гуляйполе.

Напомним, Васильевка – приграничный город, в котором находится контрольно-пропускной пункт между Незалежной и новыми российскими субъектами.