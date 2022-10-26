Готовится удар: ВСУ перешли к активным действиям на Запорожском направлении

Готовится удар: ВСУ перешли к активным действиям на Запорожском направлении
Фото: www.unsplash.com
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В самое ближайшее время незалежные могут пойти в атаку

Ситуация в нескольких зонах на украинском фронте остается весьма тревожной. Так, вызывающие беспокойство новости пришли с Запорожского направления. О действиях украинских вояк рассказал представитель местной администрации Владимир Рогов.

Высокопоставленный госслужащий сообщил, что Вооруженные силы Украины приступили к массовой перегруппировке боевиков и в самое ближайшее время планируют нанести массированный удар по региону.

В первую очередь, в зоне риска находятся такие стратегически важные населенные пункты, как Васильевка и Пологи. Тревожными новостями представитель главного совета запорожской администрации поделился в эфире "Соловьев Live".

Рогов добавил, что в настоящее время продолжаются артиллерийские дуэли, украинские соединения ведут масштабную перегруппировку. Сейчас основные силы противника сконцентрированы в районах Орехово и Гуляйполе.

Напомним, Васильевка – приграничный город, в котором находится контрольно-пропускной пункт между Незалежной и новыми российскими субъектами.

Источник: Соловьев LIVE ✓ Надежный источник
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