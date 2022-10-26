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Ситуация в нескольких зонах на украинском фронте остается весьма тревожной. Так, вызывающие беспокойство новости пришли с Запорожского направления. О действиях украинских вояк рассказал представитель местной администрации Владимир Рогов.
Высокопоставленный госслужащий сообщил, что Вооруженные силы Украины приступили к массовой перегруппировке боевиков и в самое ближайшее время планируют нанести массированный удар по региону.
В первую очередь, в зоне риска находятся такие стратегически важные населенные пункты, как Васильевка и Пологи. Тревожными новостями представитель главного совета запорожской администрации поделился в эфире "Соловьев Live".
Рогов добавил, что в настоящее время продолжаются артиллерийские дуэли, украинские соединения ведут масштабную перегруппировку. Сейчас основные силы противника сконцентрированы в районах Орехово и Гуляйполе.
Напомним, Васильевка – приграничный город, в котором находится контрольно-пропускной пункт между Незалежной и новыми российскими субъектами.
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