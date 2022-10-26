Украина в панике из-за решения нового премьера Великобритании

Украина в панике из-за решения нового премьера Великобритании
Фото: www.unsplash.com
Британец индийского происхождения сразу не угодил незалежным

Недавно высокое кресло главы британского правительства занял видный государственный деятель Риши Сунак. Однако для киевского режима такое назначение уже вышло боком. По крайней мере, одно из первых решений британца не на шутку взбесило украинские власти.

Дело в том, что Сунак посчитал правильным существенно сократить военный бюджет Соединенного королевства. В Киеве весьма недовольны тем, что в первом обращении британец индийского происхождения ничего не сказал о защите интересов Европы, а наоборот объявил о сокращении бюджета на национальную оборону.

Более того, Сунак пообещал сконцентрироваться на достижении экономической стабильности в Великобритании и объявил, что в ближайшее время будут приняты "трудные решения" в отношении распределения расходов.

Стоит отметить, что дела во многих странах Европы оставляют желать лучшего. Так, экономике Германии предрекли полный крах из-за санкций, передает "Пятый канал".

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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