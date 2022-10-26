Армия России разгромила топливную базу ВСУ

Армия России разгромила топливную базу ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Украинским танкистам придется туго без нефтехранилища

Российские бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними в рамках специальной военной операции задачи. О последних успехах на поле боя рассказали в главном оборонном ведомстве нашей страны.

Как сообщил официальный представитель военного министерства Игорь Конашенков, российским бойцам удалось уничтожить важный объект снабжения Вооруженных сил Украины. Речь идет о топливной базе, которая находилась в районе города Днепропетровск.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что именно с этого нефтехранилища украинские вояки брали дизельное топливо для снабжения воюющих в Донбассе группировок. Кроме того, благодаря высокоточному удару наших бойцов также был ликвидирован узел связи украинцев.

К слову, ранее в западной прессе высоко оценили первые результаты назначения генерала Сергея Суровикина на должность командующего спецоперацией. По мнению зарубежных экспертов, уровень тактической слаженности при генерале заметно повысился, отмечает интернет-издание URA.RU.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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