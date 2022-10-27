Арестович опечалился из-за резко ухудшившейся обстановки на Херсонском направлении

Арестович опечалился из-за резко ухудшившейся обстановки на Херсонском направлении
Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Украинец честно рассказал о происходящем

Херсонское направление остается одной из самых горячих точек фронта в зоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ситуация на этом направлении достаточно сложная, однако российским бойцам удалось занять глухую оборону. Своим мнением по поводу происходящего поделился советник руководителя офиса украинского главнокомандующего Алексей Арестович.

Как отмечает телеканал "360", высокопоставленный незалежный весьма опечален тем, что происходит под Херсоном. Ситуация развивается однозначно не в пользу Вооруженных сил Украины.

Представитель киевского режима заявил, что в эту зону переместили порядка шести мощных батальонно-тактических групп, передает "Общественная служба новостей".

Арестович отметил, что такой внушительной военной силе сложно противостоять. Очевидно, что украинские вояки под Херсоном, с высокой долей вероятности будут повержены. В любом случае, против них выставлена очень серьезная военная машина, что весьма расстраивает Арестовича, пишет интернет-издание РИА ФАН.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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