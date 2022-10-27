Травили собаками: как озверевшие боевики ВСУ пытали пленных

Травили собаками: как озверевшие боевики ВСУ пытали пленных
Фото: www.unsplash.com
Очевидец рассказал леденящие душу подробности

Российская армия продолжает спецоперацию по денацификации украинского государства. К сожалению, наши бойцы иногда попадают в плен к незалежным боевикам, где подвергаются страшным пыткам. Ужасными подробностями зверств над несчастными пленными поделился боец Луганской народной республики, которому удалось спастись.

По словам фельдшера-санитара Александра Чупра, украинские боевики не чураются чисто фашистскими методами воздействия на пленных. Дошло до того, что схваченных бойцов травили собакой. Мужчин вывели на улицу, поставили на колени, стянули штаны, а затем подвели собаку, которой приказали повредить им гениталии.

Страшные пытки сопровождались постоянными избиениями и моральным давлением. Нашим бойцам тяжело приходится в украинском плену. Что касается собаки, она оказалась человечнее своих хозяев и отказалась кусать людей. Тогда незалежные снова избили пленных.

Москва не откажется от задачи по полной денацификации Незалежной. "Пятый канал" публикует кадры, на которых видно, как российские военные сжимают в тиски укротеррористов под Артемовском в Донецкой народной республике.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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