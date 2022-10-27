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Недавно российский лидер Владимир Путин прямо объявил, что украинское государство стало марионеткой в руках вашингтонской администрации – Киев фактически является инструментом внешней политики Соединенных Штатов Америки. На это жесткое, но справедливое заявление бурно отреагировали в Китае.
Читатели популярного китайского портала "Гуаньча" полностью согласны с нашим главнокомандующим в том, что киевский режим перестал быть субъектным и во всем руководствуется распоряжениями из Белого дома.
"Не только Киев, но и многие страны – слуги Соединенных Штатов Америки – представляют собой их политические инструменты", "Киев ставит военную драму под предводительством Вашингтона, артисты играют на сцене, а за кулисами погибают простые люди", – пишут неравнодушные жители Поднебесной.
Китайцы отметили, что вашингтонская администрация ни перед чем не остановится в защите собственных интересов. Благополучие и безопасность других государств абсолютно не интересует американцев, нацеленных на сохранение своей гегемонии в мире.
А Украине придется пока справляться как-нибудь самой с этой проблемой