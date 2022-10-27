Армия России сокрушила плацдарм ВСУ под Красным Лиманом

Армия России сокрушила плацдарм ВСУ под Красным Лиманом
Фото: www.unsplash.com
Бойцы продолжают отважно защищать земли Донбасса

На поле специальной военной операции по демилитаризации украинского государства есть несколько особо горячих точек. Серьезные бои проходят на территории Донбасса. Сегодня, 27 октября, врио руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о важном успехе российских войск на Краснолиманском направлении.

Российским военнослужащим удалось сравнять с землей крупный плацдарм украинских боевиков, который располагался на восточном берегу реки Жеребец. Именно с этой точки незалежные вояки предпринимали попытки захватить трассу Кременная-Сватово.

Разгром крупного плацдарма представляет большую важность с точки зрения дальнейшего развития событий. Пушилин подчеркнул, что на Краснолиманском направлении идут активные боевые действия. В течение нескольких суток 20-й армии приходилось отражать атаки врага. Теперь наши бойцы перешли в контрнаступление.

Также высокопоставленный госслужащий сообщил, что российской армии удалось выбить вояк противника из населенных пунктов Макеевка и Новосодовое.

Источник: Соловьев LIVE ✓ Надежный источник
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