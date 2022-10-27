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На поле специальной военной операции по демилитаризации украинского государства есть несколько особо горячих точек. Серьезные бои проходят на территории Донбасса. Сегодня, 27 октября, врио руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о важном успехе российских войск на Краснолиманском направлении.
Российским военнослужащим удалось сравнять с землей крупный плацдарм украинских боевиков, который располагался на восточном берегу реки Жеребец. Именно с этой точки незалежные вояки предпринимали попытки захватить трассу Кременная-Сватово.
Разгром крупного плацдарма представляет большую важность с точки зрения дальнейшего развития событий. Пушилин подчеркнул, что на Краснолиманском направлении идут активные боевые действия. В течение нескольких суток 20-й армии приходилось отражать атаки врага. Теперь наши бойцы перешли в контрнаступление.
Также высокопоставленный госслужащий сообщил, что российской армии удалось выбить вояк противника из населенных пунктов Макеевка и Новосодовое.
А Украине придется пока справляться как-нибудь самой с этой проблемой