Вашингтону дорого обойдется поддержка Киева

Эксперты различных стран с большим вниманием наблюдают за развитием событий на территории украинского государства. Киевский режим убежден, что коллективный Запад – неиссякаемый источник финансовой и военной поддержки. Однако ситуация зашла слишком далеко и угрожает национальной безопасности США, уверен американский подполковник Дэниел Дэвис.



Вояка армии Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что вашингтонской администрации пора отвернуться от украинского главнокомандующего Владимира Зеленского и перестать потакать его просьбам.

Дэвис напомнил, что Россия и Украина находятся очень далеко от Америки. Конфликт на территории этих стран никаким образом не угрожает национальной безопасности США. Однако развитие событий может привести к мировому конфликту и даже ядерной войне. Вот тогда существование Соединенных Штатов окажется под угрозой.

Американский подполковник призывает Белый дом задуматься о безопасности собственных сограждан и прекратить раскачивать мировую лодку стабильности.