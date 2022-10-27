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Эксперты различных стран с большим вниманием наблюдают за развитием событий на территории украинского государства. Киевский режим убежден, что коллективный Запад – неиссякаемый источник финансовой и военной поддержки. Однако ситуация зашла слишком далеко и угрожает национальной безопасности США, уверен американский подполковник Дэниел Дэвис.
Вояка армии Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что вашингтонской администрации пора отвернуться от украинского главнокомандующего Владимира Зеленского и перестать потакать его просьбам.
Дэвис напомнил, что Россия и Украина находятся очень далеко от Америки. Конфликт на территории этих стран никаким образом не угрожает национальной безопасности США. Однако развитие событий может привести к мировому конфликту и даже ядерной войне. Вот тогда существование Соединенных Штатов окажется под угрозой.
Американский подполковник призывает Белый дом задуматься о безопасности собственных сограждан и прекратить раскачивать мировую лодку стабильности.
Вашингтон постоянно вынашивает злодейские намерения против Москвы
А Украине придется пока справляться как-нибудь самой с этой проблемой