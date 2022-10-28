Посыл лидера сумели расшифровать в России

Не так давно президент Украины Владимир Зеленский поменял в социальных сетях аватар. Если раньше на портрете лидер был показан в официальном костюме на фоне государственной символики и его глаза смотрели прямо в камеру, то теперь он выглядит совсем иначе. Глава предстает в футболке цвета "хаки", с бородой, находится на открытом пространстве, а взгляд устремлен вдаль.

Эксперты заявляют, что новый аватар украинского лидера вызывает вопросы – зачем он это сделал и что хотел этим сказать. Политолог Антон Бредихин в беседе с "Пятым каналом" предположил, что теперь Зеленский видит себя в будущем не президентом, а военно-полевым командиром.

В целом главное фото Зеленского в соцсетях с момента прихода его на пост президента менялось трижды. На первом еще молодой лидер смотрел в камеру с улыбкой, его лицо выглядело свежим, а глаза – живыми. Следующий снимок был уже менее эмоциональным, лицо демонстрировало сдержанность и небольшие изменения, вызванные либо возврастом, либо особенностями работы. И последний снимок, на котором президент выглядит изрядно уставшим и осунувшимся.