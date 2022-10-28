Украина погрузится в окончательную тьму только при одном условии

Украина погрузится в окончательную тьму только при одном условии
Anatolii Siryk/www.globallookpress.com
Москва уже сделала последнее предупреждение

РФ могла бы передать украинскому руководству и его кураторам предупреждение о том, что точкой невозврата станет уничтожение украинской энергетики. Такого мнения придерживается телеведущий Андрей Норкин.

В эфире "Места встречи" журналист заявил, что мира добиться можно только за счет жесткой позиции. Более того, Владимир Путин в своей "валдайской речи" несколько раз говорил о переговорах – Кремль готов к диалогу. Однако за такими призывами, считает Норкин, как раз скрывается нечто большее: в закрытом режиме Москва подает Западу куда более громкие и опасные сигналы.

"А мы объясняем, что у нас всего месяц до зимы. Сейчас атакуем инфраструктуру противника. И говорим контрагентам: пока что ничего не сбрасываем на критические объекты – но только пока", – указал Норкин.

Отказ от переговоров, считает Норкин, приведет к тотальному блэкауту на Украине. А сейчас Кремль предупреждает в последний раз, и пренебрежительность режима Владимира Зеленского приведет к тому, что Незалежная погрузится в окончательную тьму.

Ранее Норкин в эфире "Места встречи" вежливо выпроводил из студии украинскую журналистку Янину Соколовскую.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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