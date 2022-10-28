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РФ могла бы передать украинскому руководству и его кураторам предупреждение о том, что точкой невозврата станет уничтожение украинской энергетики. Такого мнения придерживается телеведущий Андрей Норкин.
В эфире "Места встречи" журналист заявил, что мира добиться можно только за счет жесткой позиции. Более того, Владимир Путин в своей "валдайской речи" несколько раз говорил о переговорах – Кремль готов к диалогу. Однако за такими призывами, считает Норкин, как раз скрывается нечто большее: в закрытом режиме Москва подает Западу куда более громкие и опасные сигналы.
"А мы объясняем, что у нас всего месяц до зимы. Сейчас атакуем инфраструктуру противника. И говорим контрагентам: пока что ничего не сбрасываем на критические объекты – но только пока", – указал Норкин.
Отказ от переговоров, считает Норкин, приведет к тотальному блэкауту на Украине. А сейчас Кремль предупреждает в последний раз, и пренебрежительность режима Владимира Зеленского приведет к тому, что Незалежная погрузится в окончательную тьму.
Ранее Норкин в эфире "Места встречи" вежливо выпроводил из студии украинскую журналистку Янину Соколовскую.
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