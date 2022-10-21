Норкин вышвырнул украинскую журналистку из студии "Места встречи"

Норкин вышвырнул украинскую журналистку из студии "Места встречи"
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Довела коллег

Украинская журналистка Янина Соколовская в который раз приняла участие в телепередаче "Место встречи", сцепившись с ее ведущим Андреем Норкиным. Гостья, как всегда, оскандалилась, а затем и вовсе была изгнана из студии.

Речь шла о недостоверных сведениях касательно российских вооруженных сил – Соколовская подняла слух о привычках "диких варваров" в быту.

Норкин обратился к даме со всем уважением, напомнив, что работал с экс-коллегой некоторое время в одном медиа. А затем поинтересовался, видела ли когда-нибудь гостья в этой стране в принципе жилые дома без бытовой техники, санузлов и плазмы (в отсутствии таковых в России как раз активно заверяют свою аудиторию некоторые термоядерные украинские медиа).

В конце-концов, после перепалок, Норкин интеллигентно "открыл дверку" дверь Соколовской, любезно сообщив, что несколько раз задавал вопрос, однако ответа на него так и не услышал.

"Спасибо вам огромное. Действительно, вы умнейшая женщина в этой студии", – высказался коллега Норкина Трушкин.

В итоге Соколовской отключили микрофон.

А недавно Норкин высказался о бежавших от мобилизации россиянах, заявив, что они совершенно бесполезны для страны.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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