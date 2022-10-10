Норкин поиздевался над сбежавшими из России уклонистами

Норкин поиздевался над сбежавшими из России уклонистами
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com

Дорогие россияне, покинувшие страну вскоре после решения властей объявить частичную мобилизацию в рамках выполнения задач специальной военной операции, и до этого не ощущали себя частью народа – к примеру, не вкладывали в отечественную экономику, заявил телеведущий Андрей Норкин.

Журналист напомнил, как подходящие под критерии призыва мужчины бросились массово скупать билеты на рейсы из России в страны ближнего зарубежья (или просто куда глаза глядят) и собирать вещи, в спешке выдвигаясь к границе на авто. 

Такие люди, уверен Норкин, совершенно бесполезны как для государственной экономики, так и для страны в целом.

"По-моему, это хипстеры с самокатами, выстраивавшие всю жизнь по книгам с Гарри Поттером. Мои знакомые: уехал репетитор по английскому, компьютерщик. Как говорят ныне, "лучших теряем", – поиронизировал Норкин.

А не так давно ведущий "Места встречи" отреагировал на скандальное заявление Пугачевой про рабов и холопов.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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