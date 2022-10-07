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Сегодня к персоне знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой привлечено особое внимание. После того, как примадонна поддержала проукраинскую позицию своего супруга, юмориста Максима Галкина*, уровень доверия граждан к ней резко упал. С жестким заявлением по поводу Аллы Борисовны выступил известный телеведущий Андрей Норкин.
Стоит отметить, что большой скандал случился после обращения Пугачевой к россиянам, осудившим ее поведение. Примадонна назвала людей "холопами, которые стали рабами". В одном из выпусков популярной телепередачи "Место встречи" Норкин заявил, что абсолютно не удивлен поведением артистки.
Андрей отметил, что Пугачева всегда была надменной и с высокомерием относилась к благодарному слушателю. Раньше неприглядные стороны характера артистки тщательно скрывались от публики, дабы не терять народ, из кармана которого оплачивается роскошный образ жизни примадонны.
После известных событий и отъезда звездной четы в Израиль необходимость в такой скрытности отпала. Пугачева показала свое истинное лицо и продемонстрировала отношение к Родине и ее жителям.
"Выплеснулось то непотребство, которое было всегда", – одной фразой объяснил действия артистки известный телеведущий.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится