Телеведущий одной фразой объяснил поведение артистки

Сегодня к персоне знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой привлечено особое внимание. После того, как примадонна поддержала проукраинскую позицию своего супруга, юмориста Максима Галкина*, уровень доверия граждан к ней резко упал. С жестким заявлением по поводу Аллы Борисовны выступил известный телеведущий Андрей Норкин.



Стоит отметить, что большой скандал случился после обращения Пугачевой к россиянам, осудившим ее поведение. Примадонна назвала людей "холопами, которые стали рабами". В одном из выпусков популярной телепередачи "Место встречи" Норкин заявил, что абсолютно не удивлен поведением артистки.

Андрей отметил, что Пугачева всегда была надменной и с высокомерием относилась к благодарному слушателю. Раньше неприглядные стороны характера артистки тщательно скрывались от публики, дабы не терять народ, из кармана которого оплачивается роскошный образ жизни примадонны.

После известных событий и отъезда звездной четы в Израиль необходимость в такой скрытности отпала. Пугачева показала свое истинное лицо и продемонстрировала отношение к Родине и ее жителям.

"Выплеснулось то непотребство, которое было всегда", – одной фразой объяснил действия артистки известный телеведущий.

*признан иностранным агентом в России