Украинцы собираются атаковать полуостров

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью The Drive заявил, что ВСУ намерены в следующем году отобрать у России Крым во время боев. По его словам, сейчас украинские войска сконцентрированы на херсонском направлении.

Буданов прогнозирует, что операция по захвату Херсона завершится до конца ноября. Сейчас, указал он, в регионе сосредоточены самые подготовленные и боеспособные российские части – это воздушно-десантные войска, российские силы специальных операций и морская пехота.

"Это войска в Херсоне, а также только в районах западного берега [Днепра], а также войска, поддерживающие действия западного берега, но дислоцированные на восточном берегу", – заявил он.

Глава разведки утверждает, что, скорее всего, битва за Херсон будет ожесточенной и кровавой. Он указал, что сейчас бои идут каждый день – российские войска не дают украинцам окружить город.

Также Буданов заявил, что сейчас он не видит со стороны России угрозы использования ядерного оружия в конфликте, хотя в Киеве такой вероятности не исключают.