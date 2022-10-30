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Более восьми месяцев на территории украинского государства не прекращаются ожесточенные боевые действия. Ситуация перешла на новый уровень после того, как была осуществлена вероломная провокация с подрывом на Крымском мосту. За этим событием последовал массированный обстрел территории Незалежной, который привел к веерному отключению электричества и отопления в стране.
На сегодняшний день пристальное внимание приковано к ситуации под Херсоном. Наши войска держат надежную оборону нового российского региона, однако Вооруженные силы Украины не оставляют попытки прорвать бреши. В самое ближайшее время может начаться большое наступление незалежных вояк на Херсонскую область.
10:50 За сутки украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки и девять бронетранспортеров, сообщила НМ ЛНР.
09:50 ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
30 октября
17:47 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
17:45 МО РФ заявило о приостановке реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
17:22 Командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, возглавляющий группировку "Центр" в зоне СВО, взял трехнедельный отпуск, сообщил источник URA.RU в Минобороны.
17:10 Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна в ближайшие четыре месяца – министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
16:27 Москва привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к терактам в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии, заявили в МИД РФ.
16:19 Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле хутора Старый.
16:08 Министерство обороны Великобритании сообщило о своей непричастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", назвав "выдумкой" сделанное по этому поводу в субботу заявление Москвы.
15:48 Минкультуры РФ опровергло сообщения СМИ о разработке законопроекта о лишении званий артистов, уехавших из страны.
15:43 Александр Лапин, командовавший группировкой российских войск "Центр" в СВО, снят со своей должности. Об этом сообщили в Кремле.
15:16 Ольга Бузова приехала в Донецк, пишут местные паблики.
14:59 Рейд в Севастополе открыт, паромы и катера ходят по графику, сообщили власти.
14:34 Сообщают о взрывах в Николаеве.
14:10 Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле 50 на 50. По его словам, среди возвращаемых Украиной семь человек из ДНР, двое – из ЛНР.
14:03 Минобороны сообщило о причастности ВМС Великобритании к подрыву "Северных потоков".
13:42 В атаке киевского режима на Севастополь были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов, сообщило Минобороны России.
13:23 Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что все ранее доступные для гражданских лиц трансляции с камер видеонаблюдения в Севастополе будут закрыты. Кроме того людьми, которые будут выкладывать видеосвидетельства работы ПВО, будут заниматься спецслужбы.
12:54 Сегодняшняя атака БПЛА в акватории Севастополя была самой массированной с начала спецоперации, заявил губернатор Развожаев.
12:44 Сообщают о нескольких ракетных прилетах в Запорожье.
12:39 Мэр Киева призвал Запад направить украинцам одеяла и генераторы на зиму.
11:36 Сообщают о прилетах в Харькове.
11:27 Попытка высадки украинского десанта отбита в районе Запорожской АЭС, противник понес потери и отступил, сообщили РИА Новости власти региона.
10:16 ВСУ предприняли попытку высадить десант в районе Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
10:14 Утром ВСУ предприняли попытку совершить атаку на Севастопольскую бухту с помощью беспилотников – все летательные аппараты удалось сбить.
29 октября
19:23 Следователи зафиксировали последствия обстрела города Первомайск со стороны украинских войск из ракетных систем залпового огня HIMARS.
18:47 Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов.
17:26 Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.
17:25 В ЛНР задержали мужчину, который с помощью телеграм-каналов передавал Киеву данные о дислокации военных РФ – силовые структуры республики.
17:14 Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России. В армию призваны 300 тыс. человек, добавил глава Минобороны.
16:44 Основные мероприятия по частичной мобилизации в Петербурге завершены, подлежащие призыву оповещены в полном объеме, сообщили РИА Новости в администрации.
15:14 ВС Украины нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне, сообщает Минздрав области.
14:40 Любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией РФ, заявила Матвиенко.
14:38 В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
14:30 Британия могла передать Украине до половины своих запасов противотанковых ракетных комплексов NLAW, пишет Times.
14:03 В Минобороны сообщили, что средствами ПВО в Херсонской области был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 6 пунктов управления ВСУ.
13:31 Банк России ожидаемо прервал цикл снижения ставки – впервые с марта оставит ее без изменений на уровне 7,5%.
12:36 Стремоусов заявил, что завершено перемещение гражданского населения с правобережья Херсонской области.
12:09 Украинские войска обстреляли село Красное Белгородской области. Жертв и пострадавших нет. Осколки снарядов повредили крышу на ферме, весовую и сенохранилище.
11:40 В Киевской области отменили графики экстренных отключений света, при этом ввели беспрецедентные экстренные ограничения в Киеве из-за возникших повреждений в энергосистеме, сообщили "Киевские региональные электросети".
10:52 Камчатка в полном объеме выполнила мобилизационное задание, при этом точное количество мобилизованных не сообщается, так как эти данные носят служебный характер, сообщил глава региона Владимир Солодов.
10:47 Мобилизация может закончиться в Петербурге 30 октября, заявил глава Законодательного собрания города Александр Бельский.
10:17 Глава Брянской области отчитался о завершении частичной мобилизации.
10:10 Власти Польши отменили упрощенную процедуру трудоустройства в стране для россиян.
9:47 ФСБ сообщила о задержании на Ставрополье четырех сторонников украинских националистов, которые готовили теракт на административном объекте.
8:37 Украинские войска выпустили по территории ДНР 8 снарядов – представительство республики в СЦКК.
8:01 Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области. 58 военных ранены, четверо из них – тяжело.
28 октября
20:50 Путин: Россия много раз говорила, что готова к переговорам с Украиной, но киевский режим решил их не продолжать.
19:00 Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они "сбрендили", на станции находятся российские войска, заявил Путин.
18:34 Путин: Киев сейчас делает все, чтобы замести следы подготовки "грязной бомбы.
18:12 Признать независимость республик Донбасса и бросить – было бы неприемлемо – Путин.
17:50 Запад, назвав сумму, потраченную на переворот на Украине в 2014 году, таким образом признал, что был организатором этих событий, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что на Западе "просто охамели".
17:01 Более 50 тыс абонентов остались без электроэнергии из-за обстрела Донецка "Градами", сообщает мэр.
16:35 Число пострадавших при обстреле нефтебазы и ж/д станции в Шахтерске украинскими войсками возросло до пяти – штаб обороны ДНР.
15:57 Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет - ДНР в СЦКК.
14:46 Украина требует кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы от США и стран Европы – Foreign Policy.
14:33 Звуки взрывов со стороны моря слышны в Одессе – СМИ.
14:12 ВС РФ сорвали наступление ВСУ на николаево-криворожском направлении.
14:11 ВС РФ сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Запорожской области.
13:58 В Псковской области свернули передвижные пункты мобилизации на границе РФ и Евросоюза.
13:31 ВСУ выпустили по Шахтерску три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
13:12 В украинском генштабе заявили, что "создания наступательной группировки противника со стороны Белоруссии не отмечается".
12:50 Звуки взрывов слышны в Киеве, сообщает украинский телеканал "Прямой".
12:18 СБУ угрожает смертной казнью сотрудникам полиции в Запорожской области.
12:16 Компания украинцев напала на семью россиян во французском курортном Довиле, а полиция на месте отказалась задержать основного дебошира.
11:51 В МГУ создают курс военной журналистики. Это необходимо, чтобы научить студентов профессионально освещать военные темы.
11:32 СМИ Украины публикуют личные данные сотрудников медиахолдинга "ЗаМедиа", здание которого было подорвано 25 октября в Мелитополе.
10:44 Воздушная тревога объявлена в Киеве.
10:23 Жизни граждан Украины стали "разменной монетой в большой американской игре", – Медведев.
09:26 Беспилотник атаковал Балаклавскую электростанцию в Севастополе ночью.
09:07 Штаб территориальной обороны сформирован и работает в структуре администрации Херсонской области.
08:27 Объекты инфраструктуры обесточены в подконтрольном Киеву городе Запорожье, также ночью возник пожар.
08:02 Объекты инфраструктуры обесточены в подконтрольном Киеву городе Запорожье, также ночью возник пожар.
27 октября
21:04 Посол РФ в Британии: Россия считает, что переговоры с Украиной возможны, Москва всегда готова искать решение кризиса.
20:40 ВСУ и иностранные наемники учинили в городе Запорожье разбой и насилие, они не заинтересованы в сохранении инфраструктуры города, потому что знают, что покинут его, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
19:30 Киев уже завершил техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой": специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
18:01 Схрон с оружием обнаружен в гараже в Мелитополе возле областной телерадиокомпании "ЗаТВ" – власти региона.
16:56 Глава МАГАТЭ заявил, что намерен обсудить в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.
16:20 Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, постоянные ракетные атаки со стороны украинских войск отражаются, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
16:06 Из Херсона вывезли на левый берег Днепра останки князя Потемкина, а также памятники Потемкину, Ушакову, Суворову и Маргелову, сообщил Сальдо.
15:24 Более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области – Сальдо.
14:39 Швейцария ввела ограничения на экспорт на Украину ряда товаров военного назначения – власти пояснили, что ранее были введены санкции против России, а нейтралитет обязывает их применять к сторонам в конфликте те же ограничения.
14:18 Украина открыла около 200 лжерусских Telegram-каналов.
13:47 В Херсоне диверсанты напали на РОВД, чтобы завладеть оружием, они успели выстрелить из гранатомета, принимаются меры по задержанию.
13:12 Песков: издевательства над народом Донбасса не должны остаться безнаказанными, трибунал должен быть.
12:38 Министр обороны Украины Резников признал, что операция украинских войск на юге замедлилась.
12:12 Будут освобождены от призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации отцы двоих детей при условии, что срок беременности их супруг составляет более 22 недель.
11:50 Омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила установить в РФ бесплатный проезд для семей мобилизованных.
11:27 Газ в Мелитополе и остальной части Запорожской области подключат к 1 ноября.
11:03 Запорожье превращается в Мариуполь: в городе тысячи наемников, в промзонах украинские войска создают укрепрайоны.
10:41 Временные ограничения по приоритету грузов введены на паромных перевозках через Керченский пролив.
10:22 Попытки ВС Украины прорвать линию обороны на херсонском направлении безуспешны – Стремоусов.
09:53 После назначения Суровикина уже есть признаки большей тактической слаженности – Politico.
09:38 Правительство поддержало законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в СВО.
09:16 Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября.
08:37 Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины.
08:03 Глава МО Украины Резников считает свою страну "полигоном" для испытания различных вооружений.
26 октября
21:37 Россия не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине, сообщил посол РФ в США.
21:16 Появились сообщения о звуках взрывов в Днепре.
20:38 Передвижение по территории Краснодарского края грузовиков, следующих через Керченскую паромную переправу, ограничат с 27 октября.
20:12 РФ полагает, что угроза применения "грязной бомбы" Киевом высока, у него есть возможности для ее производства – постпредство в ООН.
19:07 МИД РФ: в ответ на недружественные действия Брюсселя Москва расширила список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ.
19:01 Совбез ООН обсудит угрозу "грязной бомбы" на Украине.
18:45 Эстония намерена прекратить импорт нефтепродуктов из России до завершения установленного ЕС переходного периода и ввести запрет с 5 декабря.
18:20 США обеспокоены "углублением альянса" РФ и Ирана – Госдепартамент.
17:29 Путин заявил, что необходимо обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения спецоперации.
17:24 Все средства на денежное довольствие участникам спецоперации доведены до Минобороны РФ – Мишустин. Также премьер поручил увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии.
16:56 При теракте у здания телеканала "ЗаТВ" в Мелитополе пострадали шесть человек, в том числе ребенок.
16:13 В результате обстрела села Тишанка Волоконовского района Белгородской области зафиксированы повреждения в 5 частных домовладениях, сообщает губернатор Белгородской области.
16:01 Соединенные Штаты с конца февраля 2022 года поставили Украине уже более миллиона снарядов, следует из данных Пентагона.
15:39 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер около часа находился в бомбоубежище в Черниговской области Украины после объявления воздушной тревоги.
14:59 Власти Украины призвали сограждан, выехавших за границу, пока не возвращаться. Министр реинтеграции Ирина Верещук объяснила это тем, что предстоящей зимой коммунальные сети могут не выдержать нагрузки.
14:42 Мирная жительница погибла при обстреле Золотого-2 в ЛНР со стороны ВСУ.
14:19 Росгвардия взяла под охрану вышки телерадиовещания и центра областного телевидения в Херсоне.
14:07 Крым передал партию бронежилетов для участников СВО.
13:48 ВС РФ сбили украинский МИГ-29 в Николаевской области, поразили стоянку вертолетов в ДНР – МО РФ.
13:33 Оборона Сватова и Кременной выстроена грамотно и не дает ВСУ шансов ее прорвать, но они не оставляют попыток – МВД ЛНР.
13:11 Воздушная тревога объявлена в центральных областях Украины, сообщают местные власти.
12:47 Веерные отключения света начались во Львовской области.
12:31 Польша потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП.
12:10 На Украине обвинили в госизмене двух блогеров, якобы сотрудничавших с "РИА Новости".
11:49 Макрон попросил папу Франциска позвонить Путину и Байдену для урегулирования кризиса на Украине.
11:23 ЕС готов финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц, что составит порядка 18 млрд евро в 2023 году.
11:11 Рогозин сообщил, что в зоне проведения спецоперации взял себе позывной "Космос".
10:46 Воздушная тревога объявлена в Киеве.
10:34 Фронт на Херсонском направлении держится стабильно и постоянно укрепляется.
10:22 Западная пресса обсуждает письмо конгрессменов-демократов в Белый дом с призывом начать переговоры с РФ. FT считает, что оно символизирует начало "нового фронта давления" на стратегию Байдена по поддержке Украины.
09:53 Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммунальные платежи. Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы.
09:27 МИД Индии рекомендует находящимся на Украине индийцам как можно быстрее выехать в соседние страны.
08:50 В Мелитополе произошел мощный взрыв, сообщает администрация.
08:28 Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, пишет газета EurActiv.
08:06 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину
25 октября
21:19 США не направят свои войска на Украину, несмотря на заявления отдельных командиров, заявили в Белом доме.
21:12 США серьезно относятся к сообщениям о возможной подготовке к использованию "грязной бомбы", но пока не видят свидетельств подготовки.
21:06 Финские сейсмологи сообщили, что зафиксировали 4 сейсмособытия неясного происхождения на дне Финского залива у Выборга. Как следует из сообщения, рядом с местом предполагаемых событий пролегает "Северный поток".
20:48 Дополнительные наряды и посты правоохранительных органов выставлены в Ростовской области, увеличено число задействованных сотрудников для усиления безопасности, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
19:37 Суд на Украине арестовал директора производителя авиадвигателей "Мотор Сич" на 60 дней.
19:26 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не верит в возможность применения Украиной "грязной бомбы".
19:01 Украинцы не создают грязную бомбу – Reuters со ссылкой на военного чиновника США.
18:34 Москва требует от Киева прекратить провокационные действия по подготовке "грязной бомбы", а западных спонсоров одернуть своих подопечных – МИД РФ.
18:18 Россия считает неприемлемым то, что США, не выдав визы российской делегации, заблокировали ее участие в конференции МАГАТЭ, заявил МИД.
17:45 Зеленский сменил главу военной администрации Киева. Вместо генерала Жирнова назначен генерал Попко.
17:26 Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что предстоящая зима будет "худшей в истории" Украины, предупредив о серьезных перебоях с электричеством и проблемах с отоплением.
17:08 Начальник Генштаба ВС России Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Британии Рэйдэйкином.
16:23 Частичную мобилизацию в Челябинской области должны завершить 28 октября, она идет в плановом режиме, сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров.
16:18 Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.
16:12 Российские военные в СВО должны быть оснащены всем необходимым в сжатые сроки, сообщил премьер.
16:11 Будет введен жесткий контроль за денежными выплатами военным и их семьям – Мишустин.
16:03 Германия передаст Украине три системы Iris-T.
15:14 Путин 25 октября онлайн проведет заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск.
14:53 В Курской области усилен контроль за въездом в приграничные районы, создается третья линия обороны.
14:46 Шольц заявил, что Берлин поставит Киеву еще три системы ПВО IRIS-T в ближайшее время.
14:33 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове.
14:14 Подрыв "грязной бомбы": раскрыты планы Киева на провокацию мирового масштаба.
14:03 Более 22 тысяч жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега.
13:45 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
13:22 Курский губернатор сообщил об усилении контроля на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская АЭС.
13:06 Киев: глава МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов после заявления России о создании Киевом "грязной бомбы".
12:51 Критических разрушений после украинского удара у Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать.
12:30 Украина может начать импортировать электроэнергию из Европы, заявили в "Укрэнерго".
12:22 ВС Украины обстреляли Новую Каховку 19 ракетами, три из них попали в ГЭС.
12:07 Украина должна сама решать, когда она будет готова пойти на переговоры с Россией – глава Евросовета Шарль Мишель.
11:46 Аэромобильные бригады ВС Украины из Житомирской и Винницкой областей переброшены на запорожское направление – Рогов.
11:06 Армия Украины нуждается в "доукомплектовании", всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет следует ожидать повестку – глава киевского военкомата Юрий Максимов.
10:33 Вице-спикер Совфеда Косачев выразил надежду, что инициированные Россией переговоры с западными странами позволили избежать провокации с возможным использованием Украиной "грязной бомбы".
09:49 Мобилизация в Запорожской области в связи с введением военного положения объявлена не будет.
09:25 В Херсоне объявлено о формировании территориальной обороны.
08:56 Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области.
08:38 Киевский режим использует те же методы ядерного террора, что использовали когда-то террористы – Володин.
08:05 ВС Украины выпустили по два снаряда из РСЗО HIMARS по Зоринску и Старобельску, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
24 октября
Каждый жест главы России стараются расшифровать
Спецоперация переходит на южное направление