Подрыв "грязной бомбы": раскрыты планы Киева на провокацию мирового масштаба

Подрыв "грязной бомбы": раскрыты планы Киева на провокацию мирового масштаба
Фото: www.unsplash.com
Незалежные готовы пойти на любое преступление

Главное оборонное ведомство нашей страны узнало о планах киевского режима осуществить провокацию, которая дорого обойдется всему миру. Речь идет о подрыве "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.

Хитроумные украинские провокаторы планируют замаскировать свою диверсию под нештатное срабатывание нашего ядерного боеприпаса. Таким образом Киев хочет выставить Россию "ядерным террористом". С соответствующим заявлением выступил глава войск радиационной защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что украинские власти ни перед чем не остановятся. Как известно, подрыв "грязной бомбы" способен привести к загрязнению огромных площадей, соприкосновение с радиоактивными веществами вызывает страшную лучевую болезнь.

В случае осуществления такого рода диверсии радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на расстояние до 1500 километров. Радиоактивное облако может накрыть Польшу и некоторые другие страны.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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