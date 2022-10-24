На Украине предсказали "худшую зиму" в истории страны

На Украине предсказали "худшую зиму" в истории страны
Фото: Oliver Dietze/dpa/www.globallookpress.com
Россия нанесла инфраструктуре страны серьезный удар

Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявил, что народ должен готовиться к "худшей в истории" зиме для Украины. В будущем в стране будут серьезные перебои с поставками важных ресурсов. 

Витренко пояснил, что в результате российских атак было разрушено около 40% энергетических объектов. Из-за этого приходится постоянно отключать подачу электричества, стараясь восстановить все в самые короткие сроки. Дополнительные проблемы создает уничтожение абсолютно всех нефтеперерабатывающих заводов страны. 

"Это будет худшая зима в нашей истории. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением", – указал он.

По словам главы "Нафтогаза", сейчас на Украине стараются готовиться к худшему сценарию, но он не является 100% вероятным. 

Ранее ВС РФ нанесли несколько массированных ударов по объектам украинской инфраструктуры. Первые стали ответом на подрыв Крымского моста – их нанесли 10 октября. С тех пор обстрелы были ежедневными с различной степенью интенсивности. 

Источник: Handelsblatt ✓ Надежный источник
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